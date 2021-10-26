Lüks aracıyla boğaz havası alan oyuncuya, "Murat Ünalmış ile kavga ettiğiniz için mi diziden ayrıldınız?" sorusu yöneltildi. Alışık muhabirlerin bu sorusunu duymamazlıktan geldi.

Alışık'ın bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Murat Ünalmış ile yaşadığı gerilim yüzünden diziye veda ettiği konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

3 sezondur Adana'da çekilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.