Kubilay Aka, kameraları bir anda karşısında görünce telaşlanmış ve "Bu tarz haberler kariyerime zarar veriyor. Lütfen yazmayın" demişti. Bu sırada araya giren sarışın güzel, "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin" diyerek kahkaha atmıştı.

Ünlü oyuncunun yanındaki kadının oyuncu Alara Bozbey olduğu ortaya çıktı. Bozbey, bir dönem komedyen Ata Demirer ile aşk yaşamıştı.

26 yaşındaki Kubilay Aka, 34 yaşındaki Alara Bozbey'den 8 yaş küçük.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 1986 yılında Litvanya'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Litvanyalı olan oyuncu ailesi ile birlikte uzun süre Litvanya'da yaşadılar. Anne ve babasının boşanması üzerine, annesi Türk biri ile evlendi ve Alara Bozbey'de annesi ile birlikte Türkiye İstanbul'da yaşamaya başladı.

Bozbey, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Dolunay ve Evimin Erkeği gibi dizilerde rol aldı.