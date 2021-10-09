Üye Girişi
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - Son Dakika

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

09.10.2021 12:14
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

YENİ JAMES BOND FİLMİNDE OYNUYORŞu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi No Time To Die ile gündemde olan Malek, James Corden'ın sohbet programına konuk oldu.

YENİ JAMES BOND FİLMİNDE OYNUYOR

Şu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi No Time To Die ile gündemde olan Malek, James Corden'ın sohbet programına konuk oldu. Şu anda 40 yaşında olan Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu ifade etti. Keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOKTU'

Daniel Craig'in de konuk olduğu The Late Late Show With James Corden'da o yıllara dönen Malek, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini anlattı. Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını da belirtti. Ama bunu ısrarla sürdüren oyuncu "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diye konuştu.

Rami Malek, ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin de kendisinde olduğunu belirtti. Uzun süre kimsenin kendisini aramadığını belirten Rami Malek, sonunda bir reklam filmi için arandığını da sözlerine ekledi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

ÇALAN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı Malek. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalıştı. O ilk görüşmede Casey'e "Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu" söyleyen Malek sonunda isteğine bir adım daha yaklaştı. Bu ısrarlı çabası sonunda, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Gilmore Girls adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol aldı. Hiç bıkıp usanmadan çabalayarak da bugünlere kadar geldi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ

1981 doğumlu olan Rami Malek, Mısır kökenli Kıpti bir ailenin oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Sami adında bir ikizi ile bir de ablası bulunuyor. Mısır'da bir seyahat acentesi sahibi olan ve turist rehberliği yapan babası ile annesi 1978 yılında ülkelerinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Bu yeni ülkede babası sigortacı, annesi de muhasebeci olarak çalıştı. Rami Malek, kökenlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında büyüdü. Dört yaşına kadar da İngilizce değil Arapça konuşuyordu. Rami Malek, California'daki Notre Dame Lisesi'nde okudu. Okul arkadaşları arasında kendileri de ünlü birer oyuncu olan Rachel Bilson ile Kirsten Dunst da vardı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

AİLESİ AVUKAT OLMASINI İSTİYORDU Öğrenimi sırasında okulun drama çalışmalarında aktif olarak yer aldı ve bu şekilde gelecekteki mesleği de belirlenmiş oldu. Aslında anne ve babası onun avukat olmasını istiyordu. Fakat Malek'in oyunculuğu nasıl sevdiğini fark ettiklerinde onun geleceği konusunda daha rahat karar vermesini desteklediler. Rami Malek, daha sonra Indiana Evansville'deki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

DİZİLER, FİLMLER

Oyunculuk kariyerine The War At Home adlı dizi ile başladı. Rami Malek'in oyuncu olarak dikkat çekmesi, Mr Robot adlı TV dizisinde canlandırdığı Elliot Alderson karakteriyle dikkat çekti. The Pacific adlı dizi, Müzede Bir Gece adlı yapımın da aralarında bulunduğu çeşitli dizi ve filmlerde oynadı.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

OSCAR KAZANDIRAN ROL

Kariyerinin zirvesine çıktığı film ise Bohemian Rhapsody oldu. Bu filmde Queen grubunun solisti Freddie Mercury canlandırdı ve performansı ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar getirdi. Rami Malek, James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'da da Lyutsifer Safin adlı kötü karaktere hayat verdi.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

OYUNCUYLA AŞK Rami Malek'in ikizi Sami'nin İngilizce öğretmeni ablası Yasmine'in de bir acil servis doktoru olduğunu hatırlatalım. Rami Malek, üç yıldır, kendisi gibi oyuncu olan Lucy Boynton ile romantik ilişki yaşıyor.

Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

Daniel Craig, James Bond, Rami Malek, İngilizce, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor 13:34 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir 12:56 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor 12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu 12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı 12:06 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar

Son Dakika Haberleri
13:35 Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti
13:33 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor
13:04 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
12:56 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
12:55 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti         
13:35
Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar         
13:05
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi         
12:20
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 13:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement