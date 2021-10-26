Mola, köpeklerine çocuklarım diye seslenirken "Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup ilginemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu." dedi.

'SUSHİ' GİTTİ 'SABİ' GELDİ

Sözlerini sürdüren Ezgi Mola, "Köpeğim Sushi geçenlerde vefat etti. Onun için çok üzgünüm. Beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini Antalya'daki bir barınaktan aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu adını da 'Sabi' koydum" açıklamasında bulundu.