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Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! - Son Dakika

Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia!

13.10.2021 11:22
Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia!

"Hayat Devam Ediyor" adlı dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sanatçı ve yazar Ülkü Gözen Stewart, Meltem Miraloğlu'nu evinde misafir ettiğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miraloğlu çocuk mu aldırdı? İşte detaylar...

Stewart, Türkiye'ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay'a anlattı.

Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart, Türkiye'ye geldi ve ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a röportaj verdi.

Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki aşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.

"POLİS ESKORTU İLE GELDİ"

Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de aşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi.

Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu'nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi.

Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi" dedi.

"KIZ BABA BULDUM DİYE TİTREDİ"

Meltem Miraoğlu'nun önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlenen Patrick'le nasıl tanıştığını da anlatan Stewart, "Biz onu ziyarete gitmiştik. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Meltem bizden uzak oturdu. Elinde telefonla burnunu kıran kişiyle istişare içindeydi. Hasta ziyareti kısa olur. Tam kapıdan çıkacağız, kendisi kızımızın kim olduğunu, neden hiç konuşmadığını ve mutsuz göründüğünü sorunca, Meltem anlatabilirsiniz dedi. Biz de üstünkörü anlattık. Çok sinirlendi ve ben onu evlat edinirim deyince Meltem'in gözyaşlarını gördüm. Kız baba buldum diye ağladı titredi, hepimiz çok duygulandık.

"MELTEM ADAMI O KADAR ÇOK ÖPÜYORDU Kİ..."

O gün apar topar adamın evine taşındı. Meltem adamı o kadar çok öpüyordu ki, hep uyardım, o kadar sarılma, gerçek baban değil. Adam baba diye aldı ama içeride aşık olduğuna inanıyorum." dedi. Akay ise Meltem Miraloğlu'nun kendisine verdiği röportajda, "Ben adama olta attım" dediğini söyledi. Bunun üzerine Stewart, Miraloğlu'nun kendisine de "çaresizlikten beni evlat olarak almıyorsa karısı olarak da razıyım." dediğini ifade etti.

Onur Akay, Miraoğlu'nun o Türk gencinden dayak yediğini, burnun kırıldığını ve hastane raporlarının, polis ve mahkeme tutanaklarının da elinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Akay, daha sonra mahkemeyi o Türk gencinin kazandığını, Miraloğlu'nun kıskançlık krizine girerek kendi kendine zarar verdiğini de daha önce magazin programlarında anlatmıştı.

Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia!
Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia!
Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia!

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Onur Akay, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! - Son Dakika Magazin


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