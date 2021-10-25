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Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu! - Son Dakika

Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!

25.10.2021 15:25
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!

Gec¸tigˆimiz ocak ayında Lily Koi ismini verdigˆi kızını kucagˆına alan oyuncu Meryem Uzerli, çıplak pozlar verdi. İşte Uzerli'nin çok konuşulacak o kareleri...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, küvette çıplak poz verdi.

Son olarak 'Kovan' adlı filmde rol alan Uzerli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı.

38 yaşındaki Meryem Uzerli'nin doğum kilolarından nasıl kurtulduğu belli oldu.

Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı. Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.

Akşam yemeklerinde yeşil salata tercih etti. Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.

Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.

Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.

38 yaşındaki Meryem Uzerli kısa sürede eski görünümüne kavuştu.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983'de Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.

Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine "Elidor" markasının reklam yüzü oldu.

2015 yılında "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven ile başrolde oynadı.

Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ'un başrolünde oynadığı, "Gecenin Kraliçesi" adlı dizinin adı ilk önce "Cesaret" olarak, sonra da "Aşkın Kokusu" olarak duyurulmuşken son olarak "Gecenin Kraliçesi" olarak değiştirildi.

İki çocuk sahibi olan Meryem Uzerli, hiç evlenmedi. İlk kızı Lara Jemine'yi 2014 yılında sevgilisi Can Ateş'ten, ikinci kızı Lily Koi'yi 2021 yılında adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden dünyaya getirdi.

Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!
Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu!

Meryem Uzerli, Almanya, Kovan, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meryem Uzerli'nin çıplak pozları ifşa oldu! - Son Dakika Magazin


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