Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı. Boz, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

"HADİSE İLE BERABERİZ"

O Ses Türkiye' hakkında konuşan yakışıklı şarkıcı, "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Murat Boz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Hadise Hanım'ın olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da "Hadise ile her zaman beraberiz. Hadise bizimle" yanıtını verdi.

Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayan Hadise ile ilgili Acun Ilıcalı, "O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı" demişti.