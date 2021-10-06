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Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu - Son Dakika

Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

06.10.2021 09:18
Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu, System.String[]

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" programını birlikte sunmaya başladı.

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" programını birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi: "56 yılını sanata vermiş, 30 yıldır da ekranlarda olan biriyim. Kendisiyle hiç sahnede çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yaptığını duyarız. Yapımcı Polat Yağcı, tarafından teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Polat, 'Abi yok, bir şey olmaz' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Şunu düşündüm: 'Ben bu arkadaştan yaşça da sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda sanat ve musiki açıdan yanlış bir hareket yapmaz' Yanlış düşünmüşüm, yanılmışım."

SENİN UŞAĞIN MIYIM

Mustafa Keser, programın bant yayın olmasını Bülent Ersoy'un geç kalmaları yüzünden istemediğini açıkladı: "Bant yayın kesinlikle benim tarzım değil. Onun üzerine canlı yayın yapmaya karar verdik. Birinci program o kadar toz kalkmadı. Ama ikinci programda sanki karşısında hizmetçisi, marabası var gibi hitap ediyordu. Kendisinden 6-7 yaş büyük adamım. Bana oradan 'Keser' diye bağırıyordu. Kimsin sen, bana o şekilde bağırıyorsun. Bana 'Kürdo' diyordu. Keser senin babanın uşağı mı? Sonra program bitti. Rejisöre, yönetmene, şefe bağırır, kendisi okuyamaz döner vokallere bağırır..."

KAYBEDEN MESLEĞİ BIRAKSIN

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy'un 'diva' kelimesini de hak etmediğini söyledi: " Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı? Bunların hepsi seni 8'e katlar. Seni diva değil, divan yaparlar. Bülent Ersoy musiki ile ilgili çok bilgili olduğunu, uçan kuşun notasını yazdığını iddia ediyor. Şöyle bir önerim var. Noter tespiti yapsınlar. Konservatuvar hocalarımızdan birkaçı jüri olsun. Bizi imtihan etsinler. En ağır makamları okutsunlar. Hangimiz imtihanı kaybedersek bir diğerinin elini öpsün, 'usta sensin' desin ve mesleği bıraksın. Ben varım."

Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına <a class='keyword-sd' href='/izzet-yildizhan/' title='İzzet Yıldızhan'>İzzet Yıldızhan</a> da dahil oldu

MUSTAFA ABİ'DEN ÇOK DAHA SABIRLIYMIŞIM

İzzet Yıldızhan önceki gün Zorlu AVM çıkışında görüntülendi. Yıldızhan da Bülent Ersoy'la yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını söyledi: "Ben Mustafa (Keser) Abi'den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım'ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli. Bazı sanatçılar zordur." Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy'un orkestrasının KKTC'de tutuklanmasıyla ilgili ise "Bülent Ersoy'a değil arkadaşlara üzüldüm. Ben aynı pozisyonda kalsam dönmezdim" dedi.

ORKESTRA BAĞIMSIZ ÇALIŞIYORDU!

Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'taki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi de bir aylık gözetim süresi sonunda 1 aylık hapis cezası aldı. Orkestra ekibi, "Bu kadar aileyi perişan etti" sözleriyle ünlü sanatçıya tepki gösterdi. Ersoy ise avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti: "Orkestra, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İddiaların muhatabı ise müvekkilemin kendisi değildir." Müzisyenlerin yakın zamanda Bülent Ersoy ve konser organizatörine dava açacağı öğrenildi.

BABASI VEFAT ETTİ

Öte yandan bir süredir tedavi gören Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç da önceki gün hayatını kaybetti. Erkoç, eylül ayında evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Sanatçı, acı haber sonrasında sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını yayınladı.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

Benzemez Kimse Bize, İzzet Yıldızhan, Mustafa Keser, Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu - Son Dakika Magazin


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