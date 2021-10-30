Nevzat Aydın ikinci kez evleniyor! İşte evleneceği yer

Kurucusu olduğu Yemek Sepeti'ni altı yıl önce 589 milyon dolara satan ama CEO'luk görevini sürdüren 45 yaşındaki Nevzat Aydın, ikinci kez damat oluyor. Nevzat Aydın'a para saadet getirmemiş ve 2011'de evlendiği Melis Pekand'dan 2017'de boşanmıştı. Aydın, moda markası Whenever Company'nin ortağı Zeynep Zenel ile ikinci kez nikah masasına oturacak.

İlk eşi ile Dubrovnik'te evlenen, davetlileri için özel uçak kaldıran Aydın, ikinci izdivacı için de kesenin ağzını açtı. O kadar ki, ocak ayının ortasında yapacağı düğün için Maldivler'de ada kapattı! Evet, yanlış okumadınız!

Nevzat Bey, Hint Okyanusu'ndaki dünyaca ünlü tatil ülkesi Maldivler'in bir adasını kiraladı. Düğününe de 150 kişi davet etti ancak davetliler elini cebine sokmayacak.

Çünkü Nevzat Bey, bütün ulaşım, konaklama ve yeme-içme masraflarını karşılayacak.

Nevzat Aydın'ın düğünü kadar bekarlığa veda partisi de çok özel olacak! Aydın, önümüzdeki ay, 15 yakın arkadaşını alıp Las Vegas'a gidecek ve orada bekarlığa veda edip gelecek.