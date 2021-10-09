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Tam da bu filmlerin havası - Son Dakika

Tam da bu filmlerin havası

09.10.2021 07:54
Tam da bu filmlerin havası

1- BAŞROL, SARARMIŞ YAPRAKLARINHarry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally), 1989Bu film bir romantik komediden çok daha fazlası...

1- BAŞROL, SARARMIŞ YAPRAKLARIN

Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally), 1989

Bu film bir romantik komediden çok daha fazlası... New York'lu iki zıt karakterin romantik aşk öyküsüne odaklanan filmin başrol oyuncularından biri de New York sokaklarındaki sarı kızıl tonlarındaki sonbahar yaprakları. İnsanı aşka inandıran romantik bir güz atmosferi yaratan film; Şenay Aydemir, Uğur Vardan, Murat Erşahin, Burak Göral ve Olkan Özyurt'un önerisi.

2- GERÇEK HAYAT HİKAYESİNDEN...

Ekim Düşü (October Sky), 1999

Tam da bu filmlerin havası

Joe Johnston'ın yönettiği film, madenci bir babanın uzay düşleri kuran oğlunun hikayesine odaklanıyor. Hayallerinin peşinden koşmak, baba-oğul çatışması ve kararlılık gibi temaları sevenler için... Uğur Vardan, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir öneriyor.

3- DÖRT MEVSİM SONBAHAR SONBAHAR HİKAYESİ

(Conte D'Automne), 1998

Tam da bu filmlerin havası

"Fransız sinemasının şair yazar-yönetmeni Eric Rohmer'in tüm duygusallığını taşıyan ve yoğun diyalogları sanki müzik haline getiren filmi..." diyor Atilla Dorsay bu film için.

4- YALNIZLIK SENFONİSİ

Güz Sonu (Late Autumn), 1960

Tam da bu filmlerin havası

Burak Göral "Dünya sinemasının büyük ustalarından Japon yönetmen Yasujiro Ozu, vefatından önceki son filminde, kızını evlendiren bir aile babasının yalnızlığındaki hüznü vurgulamak için sonbaharı kendisine dekor olarak seçiyor" diyor.

5- DOĞAYLA MÜCADELE BAHARDA HÜCUM

(Cheyenne Autumn), 1964

Tam da bu filmlerin havası

ABD yapımı bu film yurtlarından sürülerek yollara düşen Cheyenne kabilesinin, doğa koşullarına ve açlığa dayanmak için verdiği ölüm kalım savaşını konu ediniyor. "Usta yönetmen John Ford'dan doğaya karşı bir mücadele öyküsü" diyor Şenay Aydemir.

6- SAVAŞ VE BARIŞ

Yön (Hair) 1979

Tam da bu filmlerin havası

Cumhur Canbazoğlu filmden "Sonbaharda başlayıp kışa, ardından yaza evrilen bir savaş ve barış başyapıtı. Vietnam'a savaşmaya giden gencin, New York'ta 'çiçek çocuğa' dönüşmesinin fonunda önyargılardan özgürlüklere uzanan insancıl bir mesaj var"

diye bahsediyor.

7- ARKADAŞLAR İYİDİR

Can Dostum (Good Will Hunting), 1997

Tam da bu filmlerin havası

Amerikalı yönetmen "Gus Van Sant'ın yönettiği, 90'ların klasiklerinden olan 'Can Dostum'daki arkadaşlık ve dostluğun melankolisi tam da sonbaharda yoğun olarak hissedilen duygularla özdeşleşir; ki film renk paleti ve atmosferiyle de bunun yolunu açar" diyor Olkan Özyurt.

8- GÜNCEL KLASİK

Cennetten Çok Uzakta (Far From Heaven), 2002

1950'li yılların Amerika'sı... Julianne Moore ve Dennis Quaid başrollerde... Selin Gürel "Pastoral bir sonbaharın kusursuzluğuyla ulaşılmaz bir mutluluk hayalinin iç içe geçtiği, güncel bir klasik" diyor.

9- BİR EFSANE

Harry Potter ve Felsefe Taşı, 2001

1 Şubat 2002'de Türkiye'de vizyona giren film serisinin ilk halkası 'Felsefe Taşı'. Fatma Cihan Akkartal "Harry Potter filmleri izlemeden sonbahar geçmez. Sonbahar demek okula dönüş demek çünkü" diyor.

10- Gotik aile

Addams Ailesi (The Addams Family), 1991

Yetenekli oyunculuklar ve karanlık bir mizah... "Balkabağı, sararmış yapraklar, gotik ve tekinsiz olduğu kadar eğlenceli bir aile. Aslında her mevsimin vazgeçilmezi ama sonbaharda başka…" diyor Esin Küçüktepepınar.

Tam da bu filmlerin havası

When Harry Met Sally, New York, Sonbahar, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tam da bu filmlerin havası - Son Dakika Magazin


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