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Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı - Son Dakika

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

15.10.2021 15:24
Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

17 Ekim'de 49 yaşına girecek olan ünlü sanatçı Tarkan'ın flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Pandemiyi Almanya'da ailesi ile beraber geçiren megastar Tarkan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

KARARINI VERDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarkan, 17 Ekim'deki 49'uncu doğum gününü İstanbul'da geçirecek. Geçen günlerde yeni şarkı müjdesi veren ve yine usta aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışan megastara bu arada reklam teklifi yağıyor.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İki markadan birden astronomik ücretle reklam teklifi alan ünlü şarkıcı kararını İstanbul'a dönüşte verecek.

Öte yandan Tarkan'ın Zeki Müren'in hayat hikayesini canlandırması için yapımcı Mustafa Uslu'dan gelen teklifi kabul etmediği ve teşekkür ettiği öğrenildi.

Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı
Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı
Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı
Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı

İstanbul, Almanya, Tarkan, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tarkan'dan sürpriz karar! Sevenlerini şaşırttı - Son Dakika
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