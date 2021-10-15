Pandemiyi Almanya'da ailesi ile beraber geçiren megastar Tarkan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

KARARINI VERDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarkan, 17 Ekim'deki 49'uncu doğum gününü İstanbul'da geçirecek. Geçen günlerde yeni şarkı müjdesi veren ve yine usta aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışan megastara bu arada reklam teklifi yağıyor.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İki markadan birden astronomik ücretle reklam teklifi alan ünlü şarkıcı kararını İstanbul'a dönüşte verecek.

Öte yandan Tarkan'ın Zeki Müren'in hayat hikayesini canlandırması için yapımcı Mustafa Uslu'dan gelen teklifi kabul etmediği ve teşekkür ettiği öğrenildi.