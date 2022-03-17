Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor! - Son Dakika
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Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!

17.03.2022 15:12

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 14. bölüm 2. fragmanında; tüm dengeleri değiştirecek olan Sinyor, ilk kez görüldü. Tahir'in hapishaneden firar eden Fırat'ın yerini ifşa etmesi dikkati çekti.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran baına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, hiç beklemediği olaylarla karşılaşır. Bıçağı bulabilmek için Savaş'ın kirli geçmişini gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Savaş'ın hiç bilmediği yönleri ile karşılaşması tüm dengeleri değiştirecektir. Barış köstebek sınavını geçtiğini sanırken hiç beklemediği bir yola çıkar. Sinyor'un kimliğine giden bu yolda aynı zamanda babasıyla da büyük bir yüzleşme yaşamak durumunda kalacaktır.

YORUMLAR
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Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor! - Son Dakika


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