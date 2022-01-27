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Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi? - Son Dakika

Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi?

27.01.2022 13:32
Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Diziseverlerin merakla beklediği Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge'nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat'ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat'ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı'nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı'ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali'den geçer. Fırat'a en büyük yardım yine Cemre'den gelecektir. İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda. Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

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Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahkum bu akşam yeni bölümüyle yayında! Fırat, Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek mi? - Son Dakika
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