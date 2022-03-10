Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?

10.03.2022 14:44

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Mahkum'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

MAHKUM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

YORUMLAR
500
10 Mart 2022 Fox Yayın Akışı 10 Mart 2022 Fox Yayın Akışı

Mahkum, Fox, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement