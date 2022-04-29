Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı? - Son Dakika

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Fırat, artık sona gelindiğinin farkındadır. Ancak, Savaş, Büge ve oğlunu kaçma planları yapamaya başladı.

MAHKUM'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.