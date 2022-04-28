Mahkum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Fırat Barış'ı hapse attırabilecek mi? - Son Dakika
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Mahkum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Fırat Barış'ı hapse attırabilecek mi?

28.04.2022 14:20

Bu akşam FOX ekranlarında 19. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Mahkum dizisinde Fırat, Savaş'ın suçlu olduğunu ispatlamak için bir plan hazırlar. Savaş ise kaçma planları yaparken ummadığı kişilerle karşılaşır.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinde Büge, her şeyi itiraf etmek istediğini Savaş'a söyler. Ancak bu pek kolay olmayacak.

MAHKUM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

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28 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı 28 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Fırat Barış'ı hapse attırabilecek mi? - Son Dakika


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