Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat, Cemre'nin ölümüyle nasıl kararlar aldı? - Son Dakika
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Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat, Cemre'nin ölümüyle nasıl kararlar aldı?

15.04.2022 09:46
Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat, Cemre'nin ölümüyle nasıl kararlar aldı?

Dün akşam 17. bölümüyle FOX ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Cemre'nin ölümü Fırat'ı bir kez daha perişan eder. Büge tarafından terk edilen Barış ise, artık daha fazla acımasız olacaktır.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Barış'ı içeri attırmak için delil toplamaya başlayan Fırat, kızına kavuşmuş olsa da Cemre'nin ölümüyle büyük sarsıntı yaşadı.

MAHKUM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

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İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat, Cemre'nin ölümüyle nasıl kararlar aldı? - Son Dakika


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