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Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu? - Son Dakika

Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?

04.02.2022 09:02

Başrollerinde Onur Tuna İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

Konya'da kadına şiddeti engellemek için araya giren ve yaşanan arbede sırasında şiddet faili Özgür Duran'ın ölümünde fail olarak yargılanan Kadir Şeker'in aldığı cezaya gönderme yapıldı.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Mahkum dizisinde Barış karakteri, , "Adam kadını öldürürken araya gir, katil ol! Adalet mi bu?" sözleriyle Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

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Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu? - Son Dakika Magazin


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