Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?

Konya'da kadına şiddeti engellemek için araya giren ve yaşanan arbede sırasında şiddet faili Özgür Duran'ın ölümünde fail olarak yargılanan Kadir Şeker'in aldığı cezaya gönderme yapıldı.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Mahkum dizisinde Barış karakteri, , "Adam kadını öldürürken araya gir, katil ol! Adalet mi bu?" sözleriyle Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.