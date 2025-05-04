Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri - Son Dakika
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Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri

Mahmut Orhan\'dan Bursaspor\'a Destek Konseri

Ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor yararına konser vererek yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getirdi.

04.05.2025 00:59
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BURSA'lı ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek amacıyla memleketinde konser verdi. Konserde Bursaspor'un yeni sezon formasıyla sahne alan Orhan, hayranlarını ve yeşil- beyazlı taraftarları bir araya getirdi.

Bursalı DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek amacıyla memleketinde özel bir konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleşen konser hem hayranlarını hem de yeşil- beyazlı taraftarları bir araya getirdi. Konserin tüm geliri Bursaspor'a aktarılırken, Mahmut Orhan, sahneye Bursaspor'un yeni sezon formasıyla çıktı. Etkinlikte kulübün yeni formaları tanıtılırken, Bursaspor'un yeni maskotu 'Majid' ilk kez taraftarla buluştu. Binlerce kişinin katıldığı konser müzikseverlerden tam not aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri - Son Dakika

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