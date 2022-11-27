Petek Dinçöz'ün "Ben son assolistim" sözlerine Mahmut Tuncer'den yorum geldi - Son Dakika
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Petek Dinçöz'ün "Ben son assolistim" sözlerine Mahmut Tuncer'den yorum geldi

28.11.2022 09:46

Yıllar sonra sahne almaya başlayan Petek Dinçöz, konuk olduğu programda yeni bir düet yapacağının müjdesini vererek 'Ben son assolistim" dedi. Dinçöz'ün yorumuna sessiz kalamayan Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" yorumunda bulundu.

Ağustos ayında iş insanı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine giren Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra ilk kez şarkı çıkardı. Şimdilerde sahne programlarına da başlayan Petek Dinçöz, Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk oldu.

"KAZMA KÜREK ALSA ELİNE HER YERİ YIKAR"

Alelade Show'da şarkı da söyleyen Petek Dinçöz'ün ekranlara dönüşüne sosyal medyadan yorum yağdı.Yeni projeler için çalıştığını söyleyen ünlü isim, iddialı bir düet yapacağını da ekledi. Önce isim vermek istemeyen Dinçöz, Doğu Demirkol'un ısrarı sonrası düet yapacağı kişinin Jory Boy olduğunu açıkladı. Ünlü isim, "Hala assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin
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Doğu Demirkol, Mahmut Tuncer, Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Petek Dinçöz'ün 'Ben son assolistim' sözlerine Mahmut Tuncer'den yorum geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petek Dinçöz'ün "Ben son assolistim" sözlerine Mahmut Tuncer'den yorum geldi - Son Dakika
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