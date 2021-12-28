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'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor - Son Dakika

'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor

28.12.2021 10:34
'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor

Yaptığı şarkılarla milyonları peşinden sürükleyen, albümleri ve sinema filmleri rekorlar kıran Mahsun Kırmızıgül, 'Hoş Geldin' adlı yeni albümünün 16 yıl aradan sonra tüm dünyada 2022'nin ilk albümü olarak çıkıyor ve ilk konseriyle 31 Aralık gecesi Show TV'de dinleyicisiyle buluşuyor. İşte detaylar…

Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV'de şarkılarını seslendirecek olan sanatçının yılbaşı konser çekimleri titizlikle gerçekleşti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı. Efsane ismin 16 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkacak olması büyük heyecan uyandırdı. Kırmızıgül'ün yeni şarkılarının yanı sıra en sevilen eski şarkılarına da yer verdiği yılbaşı konserinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için teklif yağan Kırmızıgül, kendisine gelen tüm astronomik tekliflere hayır diyerek, sevenleriyle buluşmak için Show TV ile anlaştı.

Bugüne dek 5 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül; müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği, Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilen 6 sinema filmine imza attı. Müzik ve sinema dalında yüzlerce ödül alan sanatçı, 2022'nin ilk saniyelerinde ara verdiği müzik dünyasına yeni albümü ile geri dönüyor. Yeni yılın dünyada çıkacak ilk albümü ile müzik dünyasına yenilik ve hareket katmaya, eserleri ile damgasını vurmaya hazırlanan büyük sanatçıyı, müzikseverler heyecanla bekliyor. Krmızıgül'ün 'Hoş Geldin' adını verdiği albümü 2022'nin ilk albümü olarak çıkacak. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece saat 00.01'de satışa çıkacak olan albüm, A1 Müzik etiketiyle, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sadece 10001 adet olarak basılacak olan özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül'ün albümünün yaylı kayıtları Prag'da yapıldı. Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası'nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti. Yeni çıkacak olan albümünde Türk müziğinin yanı sıra Pop, Anadolu Rock, Trap, Ragatoon, Elektronik Dans, Halk Müziği ve Arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları ile müzik dünyasına yeniden yön vermeye geliyor.

Mahsun Kırmızıgül 'Hoş Geldin' adlı yeni albümünün fotoğrafları için Nihat Odabaşı'nın objektifine poz verdi.

Mahsun Kırmızıgül yılbaşı özel konseri ile 31 Aralık Cuma saat 23.30'da Show TV'de! İşte Mahsun Kırmızıgül yılbaşı özel tanıtımı:

https://www.showtv.com.tr/programlar/fragman/mahsun-kirmizigul-yilbasi-ozel-konseriyle-ilk-kez-ve-sadece-show-tvde/101602

'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor
'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor

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Mahsun Kırmızıgül, Aralık, Konser, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 'Mahsun Kırmızıgül' 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle yılbaşı gecesi müziğe geri dönüyor - Son Dakika
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