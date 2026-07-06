İskenderun'da Mahsun Kırmızıgül rüzgarı esti - Son Dakika
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İskenderun'da Mahsun Kırmızıgül rüzgarı esti

İskenderun\'da Mahsun Kırmızıgül rüzgarı esti
06.07.2026 09:55  Güncelleme: 10:08
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Hatay'ın İskenderun ilçesinin kurtuluş yıl dönümü festivalinde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı konserde unutulmaz bir akşam yaşattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sahne alan Mahsun Kırmızıgül vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İskenderun sahil alanında yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde konuşan Kırmızıgül, "İyi ki gelmişim, bu akşamı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" dedi.

Doğu Akdeniz'in incisi olan ve bölgede sosyal aktivitelerin merkezi olarak bilinen İskenderun ilçesinde, Uluslararası 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. İskenderun Belediyesi'nce Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalde şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı. Yoğun ilgi gösterilen konsere katılan binlerce vatandaş, Kırmızıgül'ün seslendirdiği eserlere hep birlikte eşlik etti. Festival kapsamında 6 Temmuz'da ise Çelik sahne alacak. Konserlerin yanı sıra gün boyunca yapılacak diğer etkinliklere de vatandaşlar katılabilecek.

"Sizlerin yüzündeki gülümsemeyi gördükçe emin olun burnumun direği sızlıyor, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun sahilinin yeniden hayat bulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Daha mutlu günlerde hep beraber coşkuyla yeniden İskenderun'u oluşturmaya hazırız. Bir insanın en mutlu gününde burnunun direği sızlar mı, sızlar. Sizlerin yüzündeki gülümsemeyi gördükçe emin olun burnumun direği sızlıyor, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sizleri çok seviyorum. Bulunduğumuz alanda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenilenmeye, güzelliklere hazır ol İskenderun. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biridir Mahsun Kırmızıgül. Bizleri kırmadı, minicik rakamlara İskenderun'a geldi ve kendisini yürekten kutluyorum. Şu anda sahil alanında 100 bin kişi bu coşkuyu birlikte kutluyor" dedi.

Başkan Dönmez'in teşekkürü üzerine konuşan sanatçı Kırmızıgül, "5 yıldır sahnedeyim, kolay kolay halk konserlerine çıkmıyorum sevgili başkan ve ağabeyi Yusuf bey benim dostum kırmadım. Gelirim dedim ve karşınıza çıktım. İyi ki gelmişim, bu akşamı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İskenderun'da Mahsun Kırmızıgül rüzgarı esti - Son Dakika

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