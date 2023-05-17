Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi

17.05.2023 13:27

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yakınlaştığı hatta ikilinin kuliste öpüşürken görüntülendiği iddia edildi. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından açıklama yapan Kırmızıgül'ün menajeri, "Asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz" diyerek yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan ve aynı zamanda birçok moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin kuliste öpüştüğü de iddia edilince cevap gecikmedi.

"MASA BAŞINDA YAPILAN İFTİRA HABERİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Mahsun Kırmızıgül'ün menajeri Yusuf Kırmızıgül, çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu ise hakkında iddialara cevap vermedi.

Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLMUŞTU

Şarkıcılığın yanı sıra yönetmen kimliğiyle de tanınan Mahsun Kırmızıgül son olarak Prestij Meselesi filmini izleyicilerin beğenisine sunmuştu. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından harekete geçen Kırmızıgül, haftalarca afet bölgelerinde kalarak depremzedelere yardım ulaştırmıştı.

Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi
Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi
Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi
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Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi

Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu kuliste öpüştü mü? Menajerden jet yalanlama geldi - Son Dakika


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