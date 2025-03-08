Malatya Park AVM'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Malatya Park Alışveriş Merkezi (AVM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Malatya Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı sağladı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çangan, İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Malatya Park AVM yöneticileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, katılımcılara müzik dinletisi sunulurken, kadınlara karanfil de dağıtıldı. - MALATYA