maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Danimarka'da yaşıyor - Son Dakika
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maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Danimarka'da yaşıyor

maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Danimarka\'da yaşıyor

maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün Danimarkalı eşi Bettina Kuperman'ın iş teklifi alması üzerine aile, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşındı. Ferman Akgül, yarı Danimarka yarı Türkiye'de yaşadığını ve müzik çalışmaları için sık sık İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bazı yayın organlarının yanlış haber yapması üzerine Akgül, Türkiye'yi terk etmediğini ve sadece taşındığını açıkladı.

01.05.2024 05:11
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maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün Danimarkalı eşi Bettina Kuperman ülkesinden bir iş teklifi alınca iki çocuklarıyla birlikte, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşınmışlardı.

Ferman Akgül son röportajında yarı Danimarka, yarı Türkiye'de yaşadığını, işleri için sık sık İstanbul'a geldiğini açıkladı. Ancak bazı yayın organları "Ferman Akgül Danimarka'dan iş teklifi alınca Türkiye'yi terk etti" şeklinde haber yapınca Akgül şu açıklamayı yayınladı:

"Terk etmek başka şey, taşınmak başka şey. İş teklifini de ben değil eşim aldı. Türkiye'den ayrılmadım. Kopenhag'da yaşıyor, sık sık müzik çalışmalarım için İstanbul'a geliyorum."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Danimarka'da yaşıyor - Son Dakika

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