Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Manisa'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Manisa'da sevenleriyle buluştu

07.09.2022 14:18
Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Manisa'da sevenleriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' çerçevesinde sahne alan Muazzez Ersoy, şarkıları ile sevenlerini mest etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' çerçevesinde sahne alan Muazzez Ersoy, şarkıları ile sevenlerini mest etti. 7'den 70'e her yaştan Manisalının ilgiyle takip ettiği konserde Ersoy, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı; 'Nostalji Kraliçesi' olarak anılan Muazzez Ersoy'u ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, kurtuluşun 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı, Muazzez Ersoy'a çiçek ve mesir macunu takdim etti.

Bozkurt işaretiyle selamladı

Çiçek takdiminin ardından MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten de sahneye geldi. Muazzez Ersoy'a, ay-yıldızlı bayrağın yer aldığı bir tablo hediye eden Başkan Akçay, "Türk toplumundaki kadının değerini ve önemini en güzel şekilde yerine getirerek bir sanatçının ahlakı ve karakteriyle nasıl olması gerektiği konusunda bizlere yıllardır örnek oluyor. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği Türk kadını. Aynı ülküde olduğu gibi, Sabiha Gökçen'de olduğu gibi o ruhla sahnede. Aynı şehit annelerimizin emanetine sahip çıkar gibi, bu al bayrağa sahip çıkarak bugün Manisa'mızda. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ersoy, sahnedeki konuklarıyla birlikte bozkurt işareti yaparak Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Manisalıyı selamladı. Konuşmaların ardından Ersoy, mikrofonun başına geçerek sahnedeki konuklarıyla birlikte "Memleketim" ve Çırpınırdı Karadeniz" parçalarını seslendirdi. Daha sonra konserine devam eden Ersoy, seslendirdiği birbirinde güzel eserlerle Manisalıları adeta mest etti. Meydanı dolduran binlerce Manisalı, bu güzel anları cep telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri; Manisa Büyükşehir Belediye Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, İl KAÇEP Başkanı Neşe Töz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve binlerce Manisalı takip etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Muazzez Ersoy, Manisa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Manisa'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika

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