Melek Mosso'dan muhteşem konser

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri'nin 3'üncü gününde ünlü sanatçı Melek Mosso, Cumhuriyet Meydanında sahne aldı. Mosso, meydanı dolduran binlerce Manisalıya hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı.

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' etkinliklerinde Cumhuriyet Meydanı, bu kez ünlü sanatçı Melek Mosso'yu ağırladı. Konseri binlerce Manisalıyla beraber Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Emre Özünlü, 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları da takip etti. Meydandaki coşku, Melek Mosso'nun sahneye çıkmasıyla birlikte doruk yaptı. Alkışlarla karşılanan Melek Mosso'ya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çiçek ve Mesir Macunu takdim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, meydandaki coşku dolayısıyla mutluluğunu paylaştı.

Unutulmaz bir gece

Konuşmaların ve çiçek takdimin ardından sahne performansına devam eden Mosso, adeta Manisalıları mest etti. Mosso'nun seslendirdiği parçalara Manisalılar hep bir ağızdan eşlik ederken bir yandan da o güzel anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. Hareketli parçaları ve sahne performansıyla Manisaları coşturan Mosso, duygusal parçalarıyla da sevenlerini duygulandırdı. - MANİSA