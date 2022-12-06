Çağla Şıkel babasını toprağa veren Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar - Son Dakika
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Çağla Şıkel babasını toprağa veren Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar

06.12.2022 17:18

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası emekli Albay Haydar Ulusoy'u toprağa verdi. Çağla Şıkel, arkadaşını zor gününde yalnız bırakmadı. Şıkel'i karşısında gören Ulusoy, hıçkıra hıçkıra ağlarken iki manken uzun uzun birbirine sarıldı.

Ünlü manken Özge Ulusoy, baba acısıyla sarsıldı. Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

UZUN UZUN SARILDILAR

Özge Ulusoy'u yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel yalnız bırakmadı. Aileye başsağlığı dileyen Çağla Şıkel, kalabalığın arasından Özge Ulusoy'a ulaştı. Şıkel'i görünce gözyaşlarına boğulan Ulusoy arkadaşına uzun uzun sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Ünlü manken, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Çağla Şıkel, babasını son yolculuğuna uğurlayan Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar
Çağla Şıkel, babasını son yolculuğuna uğurlayan Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar
Çağla Şıkel, babasını son yolculuğuna uğurlayan Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar
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Özge Ulusoy, Çağla Şikel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel babasını toprağa veren Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağla Şıkel babasını toprağa veren Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar - Son Dakika
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