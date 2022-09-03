Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali...

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki sanatçının fotoğrafını, kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada paylaştı.

Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin bu tatil karesini takipçilerin beğenisine sunuldu. Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.