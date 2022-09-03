Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali... - Son Dakika
Üye Girişi

Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali...

03.09.2022 16:41
Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali...

Marmaris'te gözlerden uzak yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, yeni görüntüsü ortaya çıktı. Tayfur'un son halini kızı Tuğçe Tayfur paylaştı.

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki sanatçının fotoğrafını, kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada paylaştı.

Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin bu tatil karesini takipçilerin beğenisine sunuldu. Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: Snob Magazin

Ferdi Tayfur, Marmaris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:41:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kızı Fotoğrafını Paylaştı! İşte Son Hali... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement