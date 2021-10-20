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Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok - Son Dakika

Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok

20.10.2021 17:13

Organizatörlüğünü yaptığı Best Model'e katılan yarışmacılara masaj yaptırmak istediği yönündeki iddia ile gündeme oturan Erkan Özerman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında sessizliğini bozdu. Yayına telefonla bağlanan Özerman, "Namusuyla iş yapanlara tahammül yok" diyerek hakkındaki iddialara sitem etti.

Best Model 2021'in birincileri Oğulşat Gagşalova, Bartu Dilmen ve organizatör Erkan Özerman, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin konuğu oldu. Yayına telefonla bağlanan Özerman, hakkındaki masaj iddiasına cevap verdi.

"NAMUSUYLA İŞ YAPANA TAHAMMÜL YOK"

Kalaycıoğlu'nun "Best Model markasının bu tarz iddialarla gündeme gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine konuşan Özerman, " Türkiye'de bir işi 34 sene namusuyla yapan bir adama kimsenin tahammülü yok. Hikaye bu. Ben bu yarışmacıların hiçbirini daha önce tanımıyordum. Yarışmaya katılan bir kişi birincilerin hak etmediğini söylemiş. Sen kimsin ya? Türkiye haddini bilmeyen bir memleket halini almış. Bu iddiayı ortaya atanların her söylediği yalan. Artık yalan kelimesini de geçiyorum bunlar ahlaksız diyorum. Hiç muhatap olmadığım bir olayda benim adımı kullandılar. Olayı yangına götüren benim adım. Benim adım geçmeseydi kimse dönüp bu olaya bakmazdı. Bunların amacı Best Model'i devirmek. Ben yaşarken buna izin vermem" dedi.

"TÜRKİYE'DE BAŞARIYA CEZA VARDIR"

Açıklamalarının ardından yarışmada birinci olan Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'e öğüt veren Erkan Özerman, sözlerine şöyle devam etti: "Siz kendi gücünüzle başardınız. Benim sizlerle daha önceden bir anlaşmam ve verilmiş bir vaadimin olmadığını siz çok iyi biliyorsunuz. Onun için bu iftiralara sakın üzülmeyin. Anlattıklarım şunu gösteriyor ki Türkiye'de başarıya ceza vardır. Kötüler çok çabuk buluşur ve her türlü iftirayı atarlar. Benim sizden istediğim kazandığınız ödülle başarılı yerlere bir an evvel gelmeniz. Yarışmada aynı podyuma çıktığınız kötü niyetli insanlara kulak vermeyin ve onları dinlemeyin" dedi.

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Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok

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Son Dakika Magazin Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok - Son Dakika
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