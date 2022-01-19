Masal Zamanı: Melez Prenses filmine görkemli gala

Türkiye'nin fenomen çocuklarının başrollerinde oynadığı 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filminin galası Water Garden Avm Cinehall sinemalarında Sihirbazlık Okulu işbirliğiyle yapıldı.

EĞLENCELİ GALA

Yapımcılığını Kubilay Güleçoğlu'nun üstlendiği oyuncu kadrosuna Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Ataberk Mutlu, Nisan Aktaş, Maya Başol, Nergis Kumbasar, Hakan Hatipoğlu, Billur Yazgan gibi Türkiye'nin fenomen çocukları ve ünlü isimlerinin bulunduğu film için Water Garden Avm'de eğlence dolu bir gala yapıldı.

MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Sanat camiasından ünlü isimlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görkemli gala, birbirinden eğlenceli ve sihirbazların da dahil olduğu sihir dolu etkinliklere sahne oldu. Etkinlikler sonrası fenomen çocukların da yer aldığı film ekibi kameralar karşısına geçerek muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Filmi yapımcısı ve senaristi Güleçoğlu "Biz çocuklara ara tatil için karne hediyesi hazırladık umarım severler, ve izlerler. Biz bu sayede bu tip filmlerin devamını yaparız" şeklinde konuştu.

"EN İYİ ÇOCUK FİLMLERİNDEN"

Filmde baş karakterin babasına hayat veren başarılı oyuncu Hakan Hatipoğlu, "Masal Zamanı senaryosu, çekim teknikleriyle bence Türkiye'de yapılmış en iyi çocuk filmlerinden. Herkesin izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu film çocuk filmlerin çığır açar" dedi.

"ÇEKERKEN EĞLENDİK"

Filmin başrol oyuncusu Lavinya Ünlüer, "Biz çekerken çok eğlendik, zaten set arasında oyunlar oynayıp danslar ettik. İnşalla izleyenlerde en az bizim kadar eğlenir" şeklinde konuştu.

Dokuz yaşındayken annesinin bir masal kahramanı olduğunun öğrenen Melisa'nın başından geçenleri anlatan 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filmi 21 Ocak 2022 Cuma günü sinema izleyicisiyle buluşacak.