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MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı - Son Dakika

MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı

31.12.2021 19:12
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden olan Burcu Önal'ın eşiyle çekilmiş samimi pozları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal'ın çok konuşulacak pozları ortaya çıktı.

AJDA PEKKAN İLE OLAN ANISINI ANLATTI

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın bir dönem Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıkmıştı. Burcu Önal, "Bir dönem Ajda Pekkan ile aynı evde kalmıştım. Kendisinin yemek bilgisi çok iyidir. Ajda Hanım ile sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu." demişti.

DUDAK DUDAĞA POZLAR

MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal'ın, eşi İbrahim Önal ile çekilmiş samimi pozları ortaya çıktı.

Önal çiftinin dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.

BURAK ÖZÇİVİT'E BENZETİLDİ

Öte yandan Burcu Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetti.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Masterchef Burcu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında doğdu. Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede, sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyüdü. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır. Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptığını ifade etmektedir. İlk yemeğinin Mantı olduğunu aktaran Burcu Önal, zamanla Asya mutfağında ve mantı türü yemeklerde uzmanlaştığını söylemektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evli.

MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı
MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı

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İbrahim Önal, Ajda Pekkan, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef'te yarışan o ismin dudak dudağa pozları ortaya çıktı - Son Dakika
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