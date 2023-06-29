MasterChef All Star'da İbrahim'in hatası Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı: Şımarıklık var, kendinize gelin - Son Dakika
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MasterChef All Star'da İbrahim'in hatası Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı: Şımarıklık var, kendinize gelin

MasterChef All Star'da İbrahim'in hatası Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı: Şımarıklık var, kendinize gelin

29.06.2023 11:33

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da İbrahim'in hem tabağında kasnak unuttuğunu hem de yasak olmasına rağmen tadım yaptığını gören şef Mehmet Yalçınkaya 'Kendinize gelin, sıkıldık' diyerek tepki gösterdi. İbrahim'in hatasını bilmesine rağmen tabağı değerlendirmeye almayan Yalçınkaya, şımarıklık olduğunu belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef'te İbrahim'in hem tabağında kasnak unuttuğunu hem de yasak olmasına rağmen tadım yaptığını gören şef Mehmet Yalçınkaya "Kendinize gelin, sıkıldık" diyerek tepki gösterdi.

TABAĞI DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

İlk turda başarılı olarak ikinci tura kalan yarışmacılardan İbrahim, şeflerin isteği üzerine erik ve bal kullanarak yemek yaptı. İbrahim sürenin sonunda yasak olmasına rağmen tabağında kasnak unuttu. Jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya, tabağı değerlendirmeye almayacaklarını söyleyerek "İbrahim'in başına talihsiz bir olay geldi. Bu MasterChef'te 2 ya da 3 kez karşılaştığımız olay. Kurallar gereği içinde kasnak unutulan hiçbir tabağı değerlendirmeye almıyoruz. Senin tabağını da değerlendirmeye almayacağız" dedi.

Hatasını bilen İbrahim de "Benim için büyük bir hataydı. O an başka şeylere odaklanınca kasnağı unuttum. Belki de MasterChef'te yaptığım en iyi tabaklardan biriydi ama tadına bile bakılmadı" şeklinde konuştu.

"ŞIMARIKLIK VAR, KENDİNİZE GELİN"

İbrahim'in daha sonra tabağının tadına baktığını gören Yalçınkaya "Tabak süre bitimine kadar sizde, süre bittikten sonraki tadım aşamasında da bizde. Ciddi bir şımarıklık var. Kasnağı unutuyorsun, tabağı yiyorsun... Arkadaşlar kendinize gelin, gerçekten sıkıldık" diyerek tepki gösterdi.

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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da İbrahim'in hatası Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı: Şımarıklık var, kendinize gelin - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da İbrahim'in hatası Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı: Şımarıklık var, kendinize gelin - Son Dakika
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