MasterChef All Star'da korkutan kaza! Parmağını kesen Fatma Nur, gözyaşlarına boğuldu

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde korkutan bir kaza yaşandı. Ana kadroya girmek için mücadele eden Fatma Nur, parmağını kesti. Fatma Nur acıdan gözyaşlarına boğulurken diğer yarışmacılar da panik içinde o anları izledi.

MÜDAHALENİN ARDINDAN YARIŞMAYA DEVAM ETTİ

Yarışmacıların şef tabağı hazırladığı sırada Fatma Nur parmağını kesti. Bir anda parmağı kanlar içinde kalan Fatma Nur'a sağlık ekibi ve Danilo Şef yardıma koştu. Kanayan parmağını tutan Fatma Nur, "Çok kanıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Stüdyodaki diğer yarışmacılar ise o anları büyük bir şaşkınlıkla izledi. Eli bandajlanan Fatma Nur yarışmaya devam ederken balkonda o anları şahit olan ana kadro yarışmacıları, alkışlarla destek olmaya çalıştı.