MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu

13.07.2023 10:12

MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Gamze ile Sergen birbirine girdi. Takım oyununu kaybeden Sergen'in "Karşı takımdaki yarışmacıdan korkuyorsun. Ben korkan insanla çalışmak istemem" demesine sinirlenen Gamze, "Burası sizi babanızın tapulu malı değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Sergen ve Gamze arasında ipler gerildi. Sergen'in sözleri karşısında sinirlenen Gamze, gözyaşlarına hakim olamadı.

SERGEN: BEN KORKAK İNSANLA ÇALIŞMAK İSTEMEM

Haftanın ikinci takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Oyun esnasında bir yemekle ilgili "Bunu karşı takımda Burcu yapıyor" diyerek kaybedeceğini ima eden Gamze'nin sözleri Tahsin ve Sergen'i kızdırdı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, "Kesinlikle ben korkan insanla çalışmak istemem. Ben ondan korkuyorum, yemek kabul etmeyim, öyle bir dünya yok. Herkesin hiçbir şeyden korkmayın. Daha sonraki evreler için konuşuyorum. Mevzu bu teşekkürler" diyerek Gamze'yi eleme adayı yaptı.

MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu

GAMZE: BURASI BABANIZIN TAPULU MALI DEĞİL

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Gamze ise "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Saygı duyuyorum verdiği karara ama yaptıklarının yanlış olduğunu ve izlendiği zaman dışarıdan da çok çirkin gözüktüğünü söylemek istiyorum sadece" dedi. Daha sonra Sergen'le tartışan Gamze "Burası babanızın tapulu malı değil, öyle gibi davranmayın burada insanlara" diyerek gözyaşların hakim olamadı.

Gecenin sonunda ise Gamze ve oy çokluğuyla Mert eleme adayı oldu.

MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu
MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu
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Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da ortalık karıştı! Sergen'le tartışan Gamze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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