MasterChef All Star'ta eleme! Gamze hayallerine veda etti - Son Dakika

MasterChef All Star'ta eleme! Gamze hayallerine veda etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 08:09

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Gamze oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan gecenin en başarısız yemeğini yapan Gamze hayallerine veda etti.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN YEMEĞİNİ YAPTILAR

Yarışmacılar ilk etapta Pikan Cevizi ve kekik kullanarak en lezzetli ve yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Oyununun sonunda en lezzetli yemeği yapan isimler Dilara, Sergen ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan Gamze, Eda, Sefa ve Ayaz ikinci tura kalarak Mehmet Yalçınkaya'nın Tavuk Ciğerli Mousse yemeğini yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan Gamze MasterChef All Star'dan elendi.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Gamze oldu

"BURAYA KADAR DİRENEBİLDİM"

Yarışmanın iddialı isimlerinin başında gelen Gamze ise veda konuşmasında "Potalar motivasyonumuzu etkiliyor. Görevim ve nasibim buraya kadarmış. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Adapte olamadan gidiyorum, benim için erken bir veda. Buraya kadar direnebildim" dedi.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Gamze oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef All Star'ta eleme! Gamze hayallerine veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'ta eleme! Gamze hayallerine veda etti - Son Dakika
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