MasterChef All Star'ta eleme! Gamze hayallerine veda etti

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan gecenin en başarısız yemeğini yapan Gamze hayallerine veda etti.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN YEMEĞİNİ YAPTILAR

Yarışmacılar ilk etapta Pikan Cevizi ve kekik kullanarak en lezzetli ve yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Oyununun sonunda en lezzetli yemeği yapan isimler Dilara, Sergen ve Barbaros oldu. İkinci tura kalan Gamze, Eda, Sefa ve Ayaz ikinci tura kalarak Mehmet Yalçınkaya'nın Tavuk Ciğerli Mousse yemeğini yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan Gamze MasterChef All Star'dan elendi.

"BURAYA KADAR DİRENEBİLDİM"

Yarışmanın iddialı isimlerinin başında gelen Gamze ise veda konuşmasında "Potalar motivasyonumuzu etkiliyor. Görevim ve nasibim buraya kadarmış. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Adapte olamadan gidiyorum, benim için erken bir veda. Buraya kadar direnebildim" dedi.