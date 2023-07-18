MasterChef Büşra Evleniyor Mu? - Son Dakika
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MasterChef Büşra Evleniyor Mu?

18.07.2023 10:44

MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak, müzisyen sevgilisiyle evlenme teklifi aldı. Büşra'nın evlilik teklifini kabul ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Detaylar haberimizde.

MasterChef Büşra evleniyor mu? MasterChef All Star yarışmacısı Büşra kiminle evleniyor? sorularına yanıt aranıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, uzun süredir müzisyen sevgilisi ile aşk yaşıyordu. MasterChef Büşra evleniyor mu? MasterChef All Star yarışmacısı Büşra kiminle evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BÜŞRA EVLENİYOR MU?

MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Büşra Zambak, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Zambak, "Bana hiçbir zaman sevgini ve saygını yitirmediğin için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACISI BÜŞRA KİMİNLE EVLENİYOR?

MasterChef'te tanıştığı arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Büşra, beklemediği bir anda evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifi karşısında şaşkına dönen Büşra, teklifi kabul etti. O anları Instagram hesabından paylaşan yarışmacı, "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

MasterChef Büşra evleniyor mu? MasterChef All Star yarışmacısı Büşra kiminle evleniyor?

MASTERCHEF YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Büşra'yı anlamlı gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı. Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" ifadelerini kullandı. Daha sonra yüzüğünü göstererek sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" dedi.

MasterChef Büşra evleniyor mu? MasterChef All Star yarışmacısı Büşra kiminle evleniyor?
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MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı

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Son Dakika Magazin MasterChef Büşra Evleniyor Mu? - Son Dakika


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