MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisi için 18 yıllık evliliğini bitiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu sefer de kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi.

04.04.2024 07:29  Güncelleme: 07:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 18 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Sivrioğlu, bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLDULAR

Uğruna evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya ile birlikteliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, gönlünü genç oyuncu Aslı Turanlı kaptırdı. 30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu, önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti. Turanlı sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu, hem sarıldı hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitem etti.

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 07:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement