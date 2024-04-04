TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 18 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Sivrioğlu, bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi.
Uğruna evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya ile birlikteliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, gönlünü genç oyuncu Aslı Turanlı kaptırdı. 30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu, önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti. Turanlı sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu, hem sarıldı hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitem etti.
Son Dakika › Magazin › MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.
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