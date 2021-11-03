MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı

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Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye'de bir kriz patlak verdi. Ünlü şeflerin maaş konusunda anlaşamadığı hatta Mehmet Yalçınkaya'nın rest çektiği iddia edildi.

SOMER SİVRİOĞLU YARIŞMADAN AYRILIYOR MU?

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştı. Mehmet Şef, kendisinin Türk Lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında yönetime rest çekti. Yaşanan bu tartışmanın ardından Somer Sivrioğlu'nun uzun yıllardır jürilik yaptığı yarışmadan ayrılacağı da konuşulanlar arasında.

Ortaya atılan iddiaların ardından Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.