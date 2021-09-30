Üye Girişi
MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı - Son Dakika

MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı

30.09.2021 08:27

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik yaşandı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönmesiyle ortalık birbirine girdi.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. İkişer kişilik gruplara ayrıla yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine 5 kıtadan 5 farklı yemeği yapmaya çalıştı.

HASAN VE EMRE ARASINDA GERİLİM ARTTI

Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.

MasterChef'te yine ortalık karıştı! Hasan ve Emre birbirine girdi

Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.

MasterChef'te yine ortalık karıştı! Hasan ve Emre birbirine girdi

SERGEN VE ŞÜKRÜ DE TARTIŞMIŞTI

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde de Sergen ve Şükrü arasında bir tartışma çıkmış hatta ikili birbirinin üzerine yürümüştü.

MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı

Mehmet Yalçınkaya, Dokunulmazlık, Danilo Zanna, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisindeki iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi 08:46 Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisindeki iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi 08:09 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor 07:48 Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları 01:00 Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Son Dakika Haberleri
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
08:27 MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı
08:08 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
08:06 Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor
07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
07:51 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür
07:49 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye yeni "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım
07:48 Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor
07:46 Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın yakınlarını işe almasına MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi         
08:46
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor         
08:06
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye yeni HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye yeni "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım         
07:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı         
07:44
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu         
21:52
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 08:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement