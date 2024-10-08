MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'e sürpriz teklif - Son Dakika
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MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'e sürpriz teklif

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MasterChef Türkiye'de kendine has tavırları ile kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Ayşe Ekiz'e yarışmadan elendikten sonra sürpriz bir teklif geldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ''Ayşe Ekiz'i belediyemiz bünyesindeki gastronomi birimimize davet ediyoruz. Ne zaman isterse gastronomi birimimizde görev alabilir'' dedi.

08.10.2024 12:31  Güncelleme: 13:03
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, bu hafta yarışmaya veda etmişti.

SON HAFTALARDA İSTENEN TABAKLARI ÇIKARAMADI

Afyonkarahisar'da Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Seyircilerin ve ünlü isimlerin desteğini alan Ayşe, güçlü rakipleri karşısında istenen tabakları son haftalarda çıkaramamıştı. Ayşe, "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözleriyle durumunu özetlemişti.

HAKSIZLIK YAPILDIĞI İDDİASI VAR

Eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirmişti. Sosyal medyada da Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığını söylendi. Ayşe birçok destek alırken diğer yarışmacılara tepki yükselmişti.

SÜRPRİZ BİR TEKLİF GELDİ

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'ne bağlı Çukurcak Köyü'nde yaşamını sürdüren ve MasterChef'le tanınan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz bir teklif geldi. Afyon Türkeli Gazetesi'ne konuşan Köksal, Belediye bünyesindeki Gastronomi Birimine Ayşe Ekiz'i davet etti. Belediye Başkanı Köksal, "Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz'i belediyemiz bünyesindeki gastronomi birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse gastronomi birimimizde görev alabilir. UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır" dedi.

MasterChef\'ten elenen Ayşe Ekiz\'e sürpriz teklif

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Son Dakika Magazin MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'e sürpriz teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat denizli:
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