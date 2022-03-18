Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf! - Son Dakika
Üye Girişi

Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!

18.03.2022 12:39
Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Sivrioğlu'nun itirafı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşanmıştı.

'MasterChef Türkiye' yarışmasındaki tavırları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Somer Sivrioğlu, Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

İKİ SEÇENEK SUNDU

Mehmet Demirkol, programın 'O mu, bu mu?' kısmında Somer Sivrioğlu'na 2 seçenek sunarak birini tercih etmesini istedi.

"MEHMET İLE DOSTLUĞUMUZ ÇOK FARKLI"

Mehmet Demirkol'un "Danilo mu, Mehmet mi?" sorusuna kahkaha atarak "Buna cevap vermem oraya girmem" diyen Somer Sivrioğlu, ardınan, "Ama şunu söyleyeceğim; Mehmet ile bizim dostluğumuz çok farklı. Benim de hayatımın çok farklı dönemlerinde gelişmiş bir dostluğumuz var. Danilo biraz daha küçük olduğu için, yoldaş olarak Mehmet demek daha doğru. Danilo kırılmaz ama onu da ayrıca çok severim." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, MasterChef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı: " Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. 'MasterChef başlıyor' diye bir yazı gördüm sosyal medyada...

Arkadaşıma 'MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!
Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!
Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!
Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf!

YORUMLAR
500
Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna'ya altın ödülü verdi Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna'ya altın ödülü verdi Emlak Katılım İnegöl şubesini hizmete sundu Emlak Katılım İnegöl şubesini hizmete sundu

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Youtube, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf! - Son Dakika


Son Dakika
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: Masterchef Türkiye'nin Jüri Üyesinden Flaş İtiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement