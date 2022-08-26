MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü - Son Dakika
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MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü

26.08.2022 10:05
MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü

MasterChef Türkiye'de Burak Kaya'nın Gamze'ye "Gerizekalı, çakal" dediğini öğrenen şef Mehmet Yalçınkaya, öfkeden deliye döndü. Takım arkadaşına hakaret eden Kaya'ya tepki gösteren Yalçınkaya, "Özür dileyeceksin, çabuk dile" diyerek bağırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 51. bölümde tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacılarından Burak Kaya ile Gamze tartıştı.

GAMZE VE BURAK TARTIŞTI

3. dokunulmazlık oyunu için Türk mutfağından yemekler yapan iki takım kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın kazananı ise 15-20 ile kırmızı takım oldu. İlk kez dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Tansiyonun yükseldiği anlarda Gamze, tartıştığı Burak Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Gamze'yi ispiyonculukla suçlayarak özür dilemesini isteyen Kaya'nın sözleri ortalığı iyice karıştırdı.

MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü

SİVRİOĞLU: SEN ÖYLE BİR LAF DİYEMEZSİN

Şeflerin konuya hakim olmadıklarını söylemesi üzerine konuşan Burak Kaya, "Gamze'ye gerizekalı ve çakal dedim. Yüzüne karşı da söylerim" dedi. Kaya'nın sözlerine sinirlenen Somer Sivrioğlu, "Hop, burada bir dur. Öyle bir laf kullanamazsın. Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz. Çünkü bu hakaret" dedi.

MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü

YALÇINKAYA: ÖZÜR DİLEYECEKSİN

Kaya'nın "O benden özür dileyecek ama hakarette bulunmadı. Çocukça bir şekilde beni ispiyonluyor" sözlerine sinirlenen şef Mehmet Yalçınkaya, "Oğlum sen bir dinleyeceksin önce. Hiç kimseyi konuşturmuyorsun. Sürekli kendinin haklı olduğunu düşünüyorsun. Gamze bana orada bir şeyi ispiyonlamadı. Gamze senden ne diye özür dileyecek? Şu an özür dilemesini gerektirecek bir kelime yok. Sen o laflardan dolayı özür dileyeceksin. Sen dileyeceksin, o dilemeyecek. Devamını getirme" diyerek tepki gösterdi.

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Son Dakika Magazin MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te Burak'ın yarışmacıya hakaret ettiğini duyan Mehmet Yalçınkaya deliye döndü - Son Dakika
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