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MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Son Dakika

MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

07.01.2022 13:12
MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sergen Özen'den iddialara yanıt geldi. İşte detaylar...

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Son 5'e kalan Dilara, Hasan, Eren, Sergen ve Tahsin, finale kalabilmek için günlerce mücadele etti.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE VEDA ETTİ

Yarışmada son dörde kalmak için kıyasıya mücadele eden Tahsin ve Dilara arasında şeflerden en yüksek puanı alarak yarışmada kalan isim Tahsin oldu. Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef hayallerine veda etti. Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.

"HAYATIM BOYUNCA HEP SAVAŞTIM"

Dilara veda ederken şu sözleri söyledi; "Bu hafta aslında hafta başladığından beri kafamı toparlayamıyordum. Korkum benim düşmanım oldu. Hayatım boyunca hep bununla savaştım. Ağlamayacağım söz verdim ama ağlıyorum."

"Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın."

"YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM"

Sergen Özen, Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımında "Yolun açık olsun. Kardeşim gibiydin. İyi bir insan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Her şey gönlünce olsun" ifadelerini kullandı.

Sergen Özen'in "Kardeşim gibiydin" demesi aşk iddialarının asılsız olduğunu ortaya koydu.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

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Somer Sivrioğlu, Dilara Başaran, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin


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