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MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası - Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası

25.11.2021 20:32

MasterChef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Bu iddialardan sonra gözler ikilinin yapacağı açıklamaya çevrildi.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan iki ismin aşk yaşadığı iddia edildi.

MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti. İkilinin gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası

Dilara Başaran, MasterChef, Tunahan Ak, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası - Son Dakika
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