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Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu - Son Dakika

Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu

04.11.2021 07:39
Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterini oynayacak.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ DE KADRODA

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu

HABERİ YAPIM ŞİRKETİ VERDİ

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şirket "Masumlar Apartmenı'nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin" notunu yazdı.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu
Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu

Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu - Son Dakika
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