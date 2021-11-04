Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ DE KADRODA

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.

HABERİ YAPIM ŞİRKETİ VERDİ

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şirket "Masumlar Apartmenı'nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin" notunu yazdı.