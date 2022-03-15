Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi? - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?

15.03.2022 14:47

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanacak. Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir.

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?

Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?

Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi? - Son Dakika


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