Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi? - Son Dakika

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir.

Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir.

Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.