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Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak

01.02.2022 15:14

Her Salı TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda bugün, Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Safiye ve Gülben arasında söylenen yalan ortamı gerecektir.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda babasına kavuşan Han için zorlu süreç yeni başlayacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci'yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo'nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo'nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

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Masumlar Apartmanı, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak - Son Dakika Magazin


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