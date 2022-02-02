Üye Girişi
Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?

02.02.2022 11:10
Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?

Dün akşam 56. bölümü ile ekranlara elen Masumlar Apartmanı'nda heyecanlı sahneler yer aldı. Safiye artık Naci'nin otel odasında kalmasını istemiyor. Hastalığı ilerleyen Naci, nasıl bir karar verecek?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin yer dizide Han, Ceylan ile birlikte babasını babasını bulmak için çaba harcıyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci'yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo'nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo'nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
YORUMLAR
500

Masumlar Apartmanı, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement