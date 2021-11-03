Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Gülben ve Esat aşkı damga vurdu.

ESAT VE GÜLBEN GİZLİCE EVLENME KARARI ALIYOR

Dizinin son bölümüne Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oldu. Gülben, Doktor Hanım'a giderek yaşadığı sorunlarını anlattı. Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde ise, ailesinin evlenmesine izin vermediği Esat, Gülben'in karşısına çıkarak durumu açıkladı. Ancak Esat gözyaşları içinde Gülben'e sürpriz bir teklif yaptı. Esat, Han ve İnci gibi gizlice evlenmeyi teklif etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı'ndan merakla beklenen 46. bölüm fragmanı da yayınlandı. Gülben, Esat'ın gizli evlilik teklifini kabul ediyor. Safiye ise sürekli altına kaçıran Gülben'e hasta bezi alıyor. Bezi görünce şaşkına uğrayan Gülben ise "Evlenemeyeceğim" diyor.

"HERKES HAN ENGEL OLDU SANIYOR AMA BEN OLDUM"

Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım'a giden Gülben, ağızları açık bırakan bir itirafta bulunuyor. Gülben, "Evlenmemem lazım benim. Ben engel oldum. Belki şimdiye kadar çoktan Naci'yle yuvasını kurmuş ve evlenip gitmiş olacaktı ancak ben izin vermedim. Herkes Han kıskandı ve engel oldu sanıyor. Ama öğrense beni affetmez" sözleri Doktor Hanım'ı da şaşırtıyor.